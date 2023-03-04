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Valentin Rosier takımdan ayrılıyor. İşte istenilen rakam

Beşiktaş'ın Fransız sağ beki Valentin Rosier ile yolların ayrılacağı iddia edildi.

Haber Giriş: 4 Mart 2023 Cumartesi - 10:33
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Beşiktaş Rosier için gelen teklifleri değerlendirecek

Valentin Rosier takımdan ayrılıyor. İşte istenilen rakam
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Beşiktaş, Sporting Lizbon'dan transfer ettiği Valentin Rosier ile yolları ayırma kararı aldı.

Yönetim, 4,8 milyon euro karşılığında bonservisi alınan Fransız bek için yaz transfer döneminde gelecek teklifleri değerlendirecek.

Sabah'ta yer alan habere göre; 26 yaşındaki sağ bek için Siyah-beyazlıların bonservis beklentisi 5 milyon euronun üzerinde olduğu ifade edildi.

Ara transfer döneminde Monza ve Udinese'nin Rosier'e ilgisi oldu. Monza'nın 2.5 milyon euroluk teklifinin yönetim tarafından reddedildiği aktarıldı.

Fransa temsilcisi Lyon ve Lorient'in de oyuncuyu transfer listesine dahil ettiği yazıldı.

Beşiktaş yönetimi, Fransız sağ beke Avrupa'nın büyük liglerinden ilginin olduğunu doğruladı.

Rosier için 5 milyon euro üzerinde teklifler ile masaya oturabileceği iddia edildi.

PERFORMANSI
Valentin Rosier bu sezon Beşiktaş ile 22 maçta forma giyerken 1 gol ve 3 asist yaptı.

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