Beşiktaş sahasında kazandı. Şampiyonluğa 1 adım kaldı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş sahasında kazandı. Şampiyonluğa 1 adım kaldı

Beşiktaş Safi Çimento, Sakarya Büyükşehir Belediyespor'u 41-30 yendi, final serisinde durumu 2-0'a getirdi.

Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde şampiyonun belirleneceği final serisinde büyük heyecan devam ediyor. Play-off şampiyonluk etabı final turu ikinci maçında Beşiktaş Safi Çimento, sahasında Sakarya Büyükşehir Belediyespor'u 41-30 mağlup etti.

besiktas-safi-cimento-sakarya-bs-bld-sk-980-000019.jpeg

Siyah-beyazlı ekip, Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını 21-14 önde tamamladı. İkinci devrede farkı açan Beşiktaş, karşılaşmadan 41-30 galip ayrılarak final turunda durumu 2-0'a getirdi.

besiktas-safi-cimento-sakarya-bs-bld-sk-980-000016.jpeg

Üç galibiyete ulaşacak takımın şampiyon olacağı final turunun üçüncü maçı, 25 Mayıs Cumartesi günü Sakarya'da oynanacak. Beşiktaş Safiport bu maçı da kazanırsa şampiyonluğunu ilan edecek.

besiktas-safi-cimento-sakarya-bs-bld-sk-980-000015.jpeg

İlgili Haberler
Ergin Ataman Berlin'de çıldırdı. Fenerbahçe taraftarıyla küfürleşti
Polonya ABD'yi yerle bir etti
2. Lig maçı sonrası ortalık karıştı. Futbolcularla taraftarlar sokakta kavgaya tutuştu
Beşiktaş ve Trabzonspor Türkiye Kupası için buluştu. Avcı ve Topraktepe'den flaş açıklamalar
Son Haberler
Atalanta tarih yazdı. Lookman mucize yarattı Spor
Atalanta tarih yazdı. Lookman mucize yarattı
Ziraat Bankası'ndan aldığı krediyi ödemeyen Demirören bazı binaları devretti Gündem
Ziraat Bankası'ndan aldığı krediyi ödemeyen Demirören bazı binaları devretti
Ah be Celal Şengör Hocam! Yazarlar
Ah be Celal Şengör Hocam!
AK Party Representation to the United States LLC Yazarlar
AK Party Representation to the United States LLC
Latife Hanım Hakkında Az Bilinenler -I- Yazarlar
Latife Hanım Hakkında Az Bilinenler -I-
Rum-Yunan vermeden alma peşinde! Yazarlar
Rum-Yunan vermeden alma peşinde!
Kaza mı, suikast mı?! Yazarlar
Kaza mı, suikast mı?!