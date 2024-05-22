Beşiktaş sahasında kazandı. Şampiyonluğa 1 adım kaldı

Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde şampiyonun belirleneceği final serisinde büyük heyecan devam ediyor. Play-off şampiyonluk etabı final turu ikinci maçında Beşiktaş Safi Çimento, sahasında Sakarya Büyükşehir Belediyespor'u 41-30 mağlup etti.

Siyah-beyazlı ekip, Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını 21-14 önde tamamladı. İkinci devrede farkı açan Beşiktaş, karşılaşmadan 41-30 galip ayrılarak final turunda durumu 2-0'a getirdi.

Üç galibiyete ulaşacak takımın şampiyon olacağı final turunun üçüncü maçı, 25 Mayıs Cumartesi günü Sakarya'da oynanacak. Beşiktaş Safiport bu maçı da kazanırsa şampiyonluğunu ilan edecek.