Beşiktaş sahasında zorlanmadı

Kaynak: Haber Merkezi / AA
Beşiktaş sahasında zorlanmadı
Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı konuk ettiği Nesibe Aydın'ı 89-71'lik skorla mağlup etti.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Beşiktaş BOA, Nesibe Aydın'ı 89-71 yenerek 1-0 öne geçti.

İki galibiyete ulaşacak takımın yarı finale yükseleceği serinin ikinci maçı, 25 Mart Pazartesi günü Nesibe Aydın'ın ev sahipliğinde oynanacak.

Beşiktaş BOA: 89 - Nesibe Aydın: 71
Salon: BJK Emlakjet
Hakemler: Özlem Yalman, Alper Gökçebel, Burak Durmuş
Beşiktaş BOA: Lazic 5, Evans 12, Elif Bayram 11, Nogic 20, Li 24, Elif Ülkü, Ceyda Conker, Ceyda Necmiye Bekar, Zümrüt Karahan 2, Suğranur Hatice Sönmez 4, Melek Uzunoğlu 11
Nesibe Aydın: Thomas 19, Pelin Derya Bilgiç 8, Cannon 10, Coates 10, Zec 6, Feride Şevval Akalan 7, Elif Çayır 3, Gülşah Duman Bıçakçı, Gamze Takmaz 2, İlayda Güner 6
1. Periyot: 16-17
Devre: 41-29
3. Periyot: 68-44
Beş faulle çıkanlar: 34.41 Melek Uzunoğlu (Beşiktaş BOA), 37.42 İlayda Güner (Nesibe Aydın)

İlgili Haberler
Fenerbahçe'den Süper Kupa açıklaması. Ahmet Ketenci yapılan görüşmeleri açıkladı Galatasaray'ı yerden yere vurdu
Şanlıurfa'daki nevruz kutlamalarında 15 kişiye gözaltı
Şanlıurfa'daki nevruz kutlamalarında 15 kişiye gözaltı
Son Haberler
Hava Kuvvetlerinden Akdeniz'de eğitim uçuşu Gündem
Hava Kuvvetlerinden Akdeniz'de eğitim uçuşu
Rusya saldırısı Trump'ın bu sözlerini hatırlattı: IŞİD'i Obama kurdu Gündem
Rusya saldırısı Trump'ın bu sözlerini hatırlattı: IŞİD'i Obama kurdu
Dünya yıldızı emekli oldu. Fenerbahçe'de de oynamıştı Spor
Dünya yıldızı emekli oldu. Fenerbahçe'de de oynamıştı
Son dakika… Balıkesir’de deprem Gündem
Son dakika… Balıkesir’de deprem
Kadınlara "Neden oruç tutmuyorsunuz" dedi dayağı yedi. Cami avlusunda oruç provakasyonu Gündem
Kadınlara "Neden oruç tutmuyorsunuz" dedi dayağı yedi. Cami avlusunda oruç provakasyonu
TBMM fitness antrenörü arıyor. Çeşitli branşlarda 157 işçi alınacak Gündem
TBMM fitness antrenörü arıyor. Çeşitli branşlarda 157 işçi alınacak
Fenerbahçe'den Süper Kupa açıklaması. Ahmet Ketenci yapılan görüşmeleri açıkladı Galatasaray'ı yerden yere vurdu Spor
Fenerbahçe'den Süper Kupa açıklaması. Ahmet Ketenci yapılan görüşmeleri açıkladı Galatasaray'ı yerden yere vurdu