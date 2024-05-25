Beşiktaş şampiyon oldu. 2'de 2 yaptılar

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi / AA
Beşiktaş şampiyon oldu. 2'de 2 yaptılar

Hentbol Erkekler Süper Lig'de Beşiktaş Safi Çimento şampiyonluğunu ilan etti.

Hentbol Erkekler Süper Lig play-off şampiyonluk etabı final turu üçüncü maçında Beşiktaş Safi Çimento, deplasmanda Sakarya Büyükşehir Belediyespor'u 34-33 yendi.

Siyah-Beyazlı ekip bu skorla seriyi 3-0'a getirip şampiyonluğunu ilat etti.

Serdivan Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını Beşiktaş Safi Çimento 18-15 önde tamamladı.

Çekişmeli geçen ikinci devrede son saniyede bulduğu sayıyla öne geçen Beşiktaş, karşılaşmadan 34-33 galip ayrıldı.

Beşiktaş Safi Çimento üst üste ikinci, toplamda ise 17. şampiyonluğunu elde etti.

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