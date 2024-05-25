Beşiktaş şampiyon oldu. 2'de 2 yaptılar

Hentbol Erkekler Süper Lig play-off şampiyonluk etabı final turu üçüncü maçında Beşiktaş Safi Çimento, deplasmanda Sakarya Büyükşehir Belediyespor'u 34-33 yendi.
Siyah-Beyazlı ekip bu skorla seriyi 3-0'a getirip şampiyonluğunu ilat etti.
Serdivan Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını Beşiktaş Safi Çimento 18-15 önde tamamladı.
Çekişmeli geçen ikinci devrede son saniyede bulduğu sayıyla öne geçen Beşiktaş, karşılaşmadan 34-33 galip ayrıldı.
Beşiktaş Safi Çimento üst üste ikinci, toplamda ise 17. şampiyonluğunu elde etti.
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