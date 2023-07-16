Beşiktaş Tadic'i Fenerbahçe'ye kaptırınca 'yaşlı futbolcu' oldu

Beşiktaş'ta uzun yıllar yöneticilik yapan ve transferden sorumlu olan Erdal Torunoğulları, Beşiktaş'ın da transfer listesinde olduğu ve teklif yapıldığı Dusan Tadic'in Fenerbahçe'ye transfer olmasının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

GENÇ OYUNCU VURGUSU

Erdal Torunoğulları, "Bizdeki temel hata, futbolcunun geçmişine para ödemek. Oysa asıl yapılması gereken, Futbolcunun geleceğine yatırım yapmaktır" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ta Emre Kocadağ, Augsburg ile oynanan maçın ardından Tadic ile ilgilendiklerini söylemiş ve taraftarı heyecanlandırmıştı.

Ancak Sırp futbolcunun tercihi Fenerbahçe olunca Beşiktaş camiasından tepkiler yükseldi.