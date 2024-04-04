Beşiktaş taraftarı isyan etti. Fernando Santos affını istedi

Beşiktaş kötü gidişi bir türlü durduramıyor. Üst üste 3 mağlubiyetin ardından Başakşehir karşısında çıkışa geçmek isteyen Siyah-Beyazlı ekip son dakikada yediği golle 1-1'lik beraberliğe razı oldu. Galibiyet hasreti 4 maça çıkan Siyah-Beyazlı ekipte, teknik direktör Fernando Santos'a yönelik eleştiriler iyice arttı.

EN DÜŞÜK GALİBİYET YÜZDESİ

Ortaya çıkan istatistikler de düşündürücü. Fernando Santos; Beşiktaş'ta 1987/88'ten bu yana en düşük galibiyet yüzdeli teknik direktör oldu. %33'lük galibiyet oranı yakalayan Fernando Santos'u, %40'la Bernd Schuster, %41'le Tayfur Havutçu, %42'yle Valerien Ismael ve %44'le Carlos Carvalhal izledi.

İSTATİSTİKLER ALT ÜST OLDU!

Beşiktaş, Başakşehir karşısında bu sezon en az isabetli pas yaptığı (169), en düşük pas yüzdesinde kaldığı (%72) ve en fazla faul yaptığı (25) maçını oynadı. Karşılaşma sonrası gözler teknik direktör Fernando Santos'un söyleyeceklerindeydi. Portekizli hoca yayıncı kuruluş mikrofonlarına şunları söyledi:

BÖYLE BİR PLANIMIZ YOKTU

"Maçı bitirecek pozisyonları yakaladık, 2-0 yapıp kazanabilirdik. Uzatmalara kadar maç 1-0 devam etti. Uzatmalarda topu rakip sahaya taşıyıp maçı bitirebilirdik ama yapamadık bunu. Rakibimizin uzun toplar atacağını biliyorduk. Bu yüzden uzun boylu oyuncularımızı oyuna soktuk. Önemli bir galibiyet olacaktı ama son dakikada gol yedik. Diyecek bir şey bulamıyorum. Üzgünüz. Maçın son dakikaları çok önemliydi konsantre olmalıydık ama olamadık. Topun bizim kalemize gelmesini engelleyemedik. Rakibimiz bizden daha çok topa sahip oldu ama bizim asla böyle planımız yoktu. Başakşehir'den daha fazla topa sahip olmak için sahaya çıktık ama bir şekilde bunu yapamadık."

ÖNÜMÜZDEKİ YILI PLANLAMALIYIZ

Fernando Santos, basın toplantısında da şöyle konuştu: "Benden önce 4 hoca çalıştı. Zaten takımın ne halde olduğunu herkes biliyordu. Benim buraya gelmemde asıl amaç ligi en iyi şekilde tamamlayıp kupayı almak ve gelecek sezonun projesini tamamlamak. Beşiktaş bir plan, proje yapmazsa sıkıntı yaşar. Biz önümüzdeki yılı planlamalıyız."