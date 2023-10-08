Beşiktaş taraftarından tarihe geçen protesto. Aboubakar bozdu

Siyah Beyazlı taraftarlar İstanbulspor maçında yine tarihe geçen bir protestoya imza attı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Beşiktaş taraftarından tarihe geçen protesto. Aboubakar bozdu

Beşiktaşlı taraftarlar, İstanbulspor ile oynanan maçta takımlarına destek vermedi.

Siyah-beyazlı tribünler maçın başlamasının ardından sessiz kaldı.

Sahaya sırtını dönen taraftarlar, takımlarına tezahüratta bulunmadı.

Beşiktaşlı tribünler, bu dakikalarda yönetime de tepki gösterdi.

Siyah-beyazlı tribünler, 5. dakikadan itibaren takımlarına destek vermeye başladı.

Tribünler bu sırada "Yeter artık Ahmet Beşiktaş'ı terk et" tezahüratları yükseldi.

Aboubakar'ın golü sonrası protestolar yerini desteğe bıraktı.

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