Beşiktaş tarihine geçti. Herkes Fernando Santos'u konuşuyor

Kaynak: Haber Merkezi / AA
Beşiktaş tarihine geçti. Herkes Fernando Santos'u konuşuyor
Konyaspor engelini 2-0'la geçen Beşiktaş, teknik direktör Fernando Santos yönetiminde önemli bir başarıya imza attı.

Beşiktaş; Süper Lig'in 26. haftasında Konyaspor'u 2-0 yendi.

Teknik direktör Fernando Santos da bu skor sonrası Beşiktaş tarihine geçti. Siyah-Beyazlılar; Portekizli hoca yönetiminde ligde çıktığı 4 iç saha maçında da kalesinde gol görmedi.

Kartal bu süreçte; Karagümrük'ü 3-0, Trabzonspor ve Konyaspor'u 2-0 mağlup etti, Adana Demirspor'la 0-0 berabere kaldı. Santos'un Beşiktaş'ı ayrıca Ziraat Türkiye Kupası'nda iç sahada Eyüpspor'u 4-0 mağlup etti.

Beşiktaş, bir sonraki iç saha maçını 3 Mart'ta Galatasaray ile oynayacak.

Fernando Santos; Süper Lig tarihinde Beşiktaş'ın başında çıktığı ilk dört iç saha maçında gol yemeyen ikinci isim oldu. Daha önce aynı başarıya Horst Buhtz (4 maç, Aralık 1972 - Ocak 1973) imza atmıştı.

Konyaspor maçını değerlendiren Fernando Santos, takımının ilk yarıdaki performansını eleştirdi.

Portekizli hoca, "İlk 25 dakika sahada yoktuk. Çok savunmaya çekildik. 25. dakikadan sonra biraz daha toparladık. Topu daha iyi kullanmaya gayret ettik ama yeterli değildi. İkinci yarı tamamen bu durumu değilştirdik. Rakibimizi ikinci yarı kalemize hiç yaklaştırmadık. İlk 25 dakikalık performansı bir daha tekrarlamamalıyız. Doğru yaptıklarımızı geliştirmek zorundayız." dedi.

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