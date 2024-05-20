Beşiktaş tek farkla kazandı şampiyonluğa ilk adımı attı

Kaynak: AA
Beşiktaş tek farkla kazandı şampiyonluğa ilk adımı attı
Erkekler Süper Lig şampiyonluk etabı final turuıyf Beşiktaş Safi Çimento, Sakarya B.B.'yi 37-36 yendi.

Hentbol Erkekler Süper Lig play-off şampiyonluk etabı final turu ilk maçında Beşiktaş Safi Çimento, sahasında Sakarya Büyükşehir Belediyespor'u 37-36 mağlup etti.

Siyah-beyazlı ekip, Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını 16-13 önde tamamladı. İkinci devrede de üstünlüğünü koruyan Beşiktaş, müsabakadan 37-36 galip ayrılarak final turunda 1-0 öne geçti.

Üç galibiyete ulaşacak takımın şampiyon olacağı final turunun ikinci müsabakası, 22 Mayıs'ta siyah-beyazlı takımın ev sahipliğinde oynanacak.

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