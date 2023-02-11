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Beşiktaş, Hatay ve Gaziantep maçlarının yok sayılmasını istedi. TFF'ye mektup yazdı

Siyah-beyazlı kulüp, TFF'ye bir yazı gönderdi. Mağlup oldukları Hatayspor ve berabere kaldıkları Gaziantep FK maçlarının yok hükmünde sayılması talebinde bulundu.

Haber Giriş: 11 Şubat 2023 Cumartesi - 16:30
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Beşiktaş TFF'ye mektup yazdı. Hatay ve Gaziantep maçlarının yok sayılmasını istedi

Beşiktaş, Hatay ve Gaziantep maçlarının yok sayılmasını istedi. TFF'ye mektup yazdı
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Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Hatayspor ve Gaziantep FK'nın ligden düşmemesi konusunda kulüpler olarak mutabık kaldıklarını, ancak bu kulüplerin oynadıkları maçların sayılmaması gerektiğini ifade etmişti.

Çebi açıklamasında "1-2 tane takımımız var, ayağa kalkana kadar bunlar ligde olamayacak. Bu 2 takımın da ligde kalması konusunda birçok takım hemfikir olduk. Dondurulmasını talep ediyoruz. Ancak nasıl olacağı konusunda tereddütler var. Bundan sonra onlarla oynayacak maçların sayılmayacağı gibi, geçmiştekilerin de sayılmaması istiyoruz. Bazı kulüplerin işine geliyor bu, bazılarının gelmiyor. Nasıl çıkacağız altından bilmiyorum" sözlerine yer vermişti.

Siyah beyazlı kulübün bu konuda Türkiye Futbol Federasyonu'na bir de mektup yolladığı ortaya çıktı.
Mektupta şu ifadeler yer aldı:

"Söz konusu iki takımla oynanacak maçlar hakkındaki karar, takımların ligden çekileceği açıklamasına dayandırılacaksa ve bu ligden çekilme ile birlikte ligden düşürülme kararı alınmayacaksa, hükmen mağlubiyetin dayanağının hukuken ve fiilen bu olamayacağı açıkça ortadadır.

Kulübümüzün ve camiamızın bu iki güzide takımımızın Süper Lig’de kalmaları yönündeki uygulamayı arzuladığını ve desteklediğini bir kez daha belirtiyoruz. Bu nedenle Gaziantep FK ve Hatayspor'un oynamış oldukları bütün maçların yok hükmünde sayılması talebimizi bir kez daha ifade ediyoruz. Aksi yönde bir karar alınması durumunda haklarımızın ısrarla takipçisi olacağımızı arz ederiz."

Beşiktaş Hatayspor'a 2-1 yenildi ve Gaziantep FK'yla da 1-1 berabere kaldı.

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