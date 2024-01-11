Beşiktaş transfer yasağının kıyısından döndü. Eski futbolcusuna servet ödedi

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş eski futbolcusu Victor Ruiz ile aralarında devam eden uyuşmazlık dosyalarının tazminatın ödenmesi yoluyla kapandığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüz ile profesyonel futbolcu Victor Ruiz Torre arasında 7 Ağustos 2019 tarihinde imzalanan, 31 Mayıs 2022 bitiş tarihli sözleşme çerçevesinde, oyuncunun 489 bin Euro tutarındaki ücretinin süresinde ödenmemesi nedeniyle oyuncu sözleşmesini 15 Temmuz 2020 tarihinde tek taraflı olarak feshetmiştir” İfadelerine yer verildi.

Beşiktaş ayrıca, “22.12.2023 tarihinde şirketimizce KAP'ta açıklandığı üzere, taraflar arasındaki uyuşmazlığa ilişkin olarak Spor Tahkim Mahkemesi tarafından 20 Aralık 2023 tarihinde verilen karara göre ise, şirketimizin Victor Ruiz Torre’ye bakiye ücret ve fesih tazminatını yıllık 5% faizi ile ödemesine karar verilmiştir” Dedi.

Transfer yasağının kıyısından dönen Beşiktaş son olarak “Futbolcunun bakiye alacağı kapsamında 270.000 EURO ve vade tarihlerinden ödeme tarihine kadar işleyen yıllık %5 faizini, Fesih tazminatı kapsamında ise 2.048.538,93 EURO ve bu tazminat tutarına 22 Temmuz 2020 tarihinden ödeme tarihine kadar işleyen yıllık %5 faizini, Yargılama gideri kapsamında 6.000 CHF ile birlikte; toplamda 2.728.838 EURO ödeyerek uyuşmazlık dosyasını kapatmış ve olası bir transfer yasağının önüne geçmiştir” Sözlerini kullandı.

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