Beşiktaş transferi açıkladı. Ne zaman geleceği belli oldu

Yaz transfer döneminin en çok konuşulan takımı olan Beşiktaş bir transferi daha açıkladı.

TRANSFERDE MUTLU SON

Siyah-beyazlılar bir süredir görüşme halinde olduğu Felix Uduokhai transferini transferinde mutlu sona ulaştı. Yıldız stoper bu akşam saat 22.50'de İstanbul'a gelecek

Beşiktaş'tan transfere dair yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Felix Uduokhai, kulübümüzle Transfer görüşmelerinde bulunmak üzere İstanbul'a geliyor. Uduokhai’yi taşıyan uçak, bu akşam saat 22.50’de İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali’nde olacaktır." ifadelerine yer verildi.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonu Bundesliga ekiplerinden Augsburg'da geçiren 26 yaşındaki stoper çıktığı 33 maçta 2 gol kaydetti.