Beşiktaş transferi bitirdi! Başkan açıkladı

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor.

Benfica'dan David Jurasek'i renklerine bağlayan siyah beyazlılar, oyuncunun Shaktar Donetsk ile oynanan ön eleme maçlarındaki performansının ardından sol beke bir takviye daha yapmaya hazırlanıyor.

A Spor'dan Kartal Yiğit'e konuşan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, kariyerine Rangers'ta devam eden Rıdvan Yılmaz ile anlaştıklarını ve oyuncunun bu hafta İstanbul'a gelme ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi.

Beşiktaş alt yapısında yetişen Rıdvan Yılmaz, 2022 yazında 4 milyon euro bonservis bedeli karşılığında İskoç ekibine transfer olmuştu.

Geçtiğimiz sezon 29 maçta forma giyen 24 yaşındaki futbolcu 2 de asist üretmişti.