Beşiktaş transferi 'kartal pozuyla' duyurdu. Transferde ünlü holding patronu detayı

Beşiktaş Kulübü; her konuda anlaşma sağlayıp İstanbul'a getirdiği Joe Worrall'ın transferini resmen duyurdu.

Trabzonspor karşılaşmasını tribünden takip eden 27 yaşındaki İngiliz savunma oyuncusu ile görüşmelere başlandığı açıklandı.

Başarılı stoperin mücadeleyi Fiba Holding Onursal Başkanı Hüsnü Özyeğin'in locasından takip ettiği belirtildi.

Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kulübümüzden Bilgilendirme

Transfer görüşmelerinde bulunmak üzere İstanbul'a gelen Nottingham Forest'ın savunma oyuncusu Joe Worrall, takımımızın Trabzonspor ile oynadığı maçı Fiba Holding Onursal Başkanı Hüsnü Özyeğin'in locasında izledi.

Saygılarımızla. Beşiktaş JK

Beşiktaş, Nottingham Forest'a kiralama bedeli ödemeyecek. Joe Worrel, 600 bin Euro maaş alacak.

Worral; bu sezon İngiliz ekibinde 9 maçta süre aldı.