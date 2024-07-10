Beşiktaş Tyler Boyd'u KAP'a bildirdi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş Tyler Boyd'u KAP'a bildirdi

Beşiktaş Kulübü, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderdiği yazıyla Tyler Boyd’un tazminatının ödendiğini ve dosyanın kapatıldığını açıkladı.

Beşiktaş Kulübü, eski Profesyonel A Takım oyuncusu Tyler Boyd ile yaşanan hukuki sürecin sona erdiğini duyurdu.

FIFA The Dispute Resolution Chamber (FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulu) tarafından 12 Mart 2024 tarihinde tebliğ edilen karara göre, Boyd’un 4 Kasım 2022 tarihinde feshedilen kontratı için 956.000 EUR fesih tazminatı ve 81.525,56 EUR faiz olmak üzere toplamda 1.037.525,56 EUR ödendi. Bu ödeme sonucunda dosya resmi olarak kapandı.

Beşiktaş Kulübü’nün resmi açıklaması şöyle:

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Beşiktaş; Tyler Boyd'u 2019 yılında Vitoria Guimaraes'ten 2.4 milyon Euro'ya transfer etmişti.
3 yıllık sözleşme imzalanan ABD'li futbolcu 35 maça çıktı, 2129 dakika sahada kaldı sadece 4 gol atabildi.
Boyd bekleneni veremediği için Sivasspor ve Rizespor'a da kiralanmıştı.

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