Beşiktaş ünlü milyoneri transfer etti

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Beşiktaş ünlü milyoneri transfer etti

Almanya'da lotodan milyoner olan Kürşat Yıldırım Hasan Arat ile görüştü.

Almanya’da düzenlenen EURO 2024’teki millilerimizin Gürcistan maçında yağan yoğun yağmur sırasında 800 euroluk ayakkabısını korumak için ayağına çöp torbası bağlamasıyla gündem olan milyoner Kürşat Yıldırım bu sefer de İstanbul’da ortaya çıktı.

Ayağının tozu ile Tüpraş Stadyumu’na giden Kürşat Yıldırım burada Beşiktaş Başkanı Hasan Arat ile bir görüşme gerçekleştirdi.

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"ÖZEL VE DOSTÇAYDI"

Arat ile görüşmesini sosyal medya hesabından paylaşan Kürşat Yıldırım görüntülerin gündem olması üzerine yaptığı açıklamada, “İlk başta gerçekten sözleşme imzalamam, hisse satın almam ya da destek üyesi olmam gerektiğini düşündüm. Ancak toplantı tamamen özel ve dostçaydı” ifadelerini kullandı.

"BANA NUMARASINI VERDİ"

Yıldırım Hasan Arat ile nereden tanıştığı ile ilgili ise statta oradaki taraftarlarla fotoğraf çektirirken Hasan Arat’ın kendisini fark ettiğini belirterek, “Bana kim olduğumu ve neden bu kadar çok insanın benimle fotoğraf çektirmek istediğini sordu. Hemen anlaştık, bana özel numarasını verdi” dedi.

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"KÜÇÜKKEN BEŞİKTAŞ TARAFTARIYDIM"

Hem Alman hem Türk olduğunu aktaran Kürşat Yıldırım son olarak, “İçimde iki kalp atıyor. Türk köklerimle gurur duyuyorum ama aynı zamanda Alman olmayı da isterim. Bir Alman olarak kalbim BVB için atıyor, bir Türk olarak da Beşiktaş'ı seviyorum, küçükken bile taraftardım. Şimdi onların patronuyla tanışıyor olmak gerçekten bir rüya" sözlerini sarf etti.

LOTOYU KAZANDI MİLYONER OLDU

Almanya’ya 12 yaşında gelen Yıldırım 2022 yılında vinç operatörü olarak çalışırken lotoyu kazanarak bir anda milyoner olmuştu. Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Yıldırım bu sayede Almanya’da popülerliğini koruyor.

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