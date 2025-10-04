Beşiktaş ve Fenerbahçe'den iyi başlangıç

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin ilk haftasında Beşiktaş BOA ve Fenerbahçe Opet sahadan galibiyetlerle ayrıldı.
Siyah-beyazlılar deplasmanda BOTAŞ’ı 83-65 yenerken sarı-lacivertliler Metro Enerji Salonu’nda Emlak Konut’u 71-53 mağlup etti.
BEŞİKTAŞ BOA’DAN ANKARA’DA FARKLI GALİBİYET
Ankara’da oynanan maçta Beşiktaş BOA, BOTAŞ karşısında 18 sayı farkla kazandı. İlk yarıyı 35-30 geride kapatan siyah-beyazlılar, ikinci yarıda üstünlüğü eline alarak mücadeleyi 83-65 kazandı.
Beşiktaş’ta Fasoula 29 sayıyla takımın en skorer ismi oldu.
FENERBAHÇE OPET EVİNDE ZORLANMADI
Fenerbahçe Opet ise Metro Enerji Salonu’nda Emlak Konut’u ağırladı. İlk yarıyı 34-29 önde geçen sarı-lacivertliler, üçüncü periyotta farkı açarak parkeden 71-53 galip ayrıldı. Fenerbahçe’de Emma Meesseman 16 sayıyla öne çıktı.