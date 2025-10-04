Beşiktaş ve Fenerbahçe'den iyi başlangıç

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde ilk hafta heyecanı yaşanıyor. Beşiktaş BOA deplasmanda BOTAŞ’ı farklı geçerken Fenerbahçe Opet sahasında Emlak Konut’u mağlup etti.

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin ilk haftasında Beşiktaş BOA ve Fenerbahçe Opet sahadan galibiyetlerle ayrıldı.

Siyah-beyazlılar deplasmanda BOTAŞ’ı 83-65 yenerken sarı-lacivertliler Metro Enerji Salonu’nda Emlak Konut’u 71-53 mağlup etti.

BEŞİKTAŞ BOA’DAN ANKARA’DA FARKLI GALİBİYET

Ankara’da oynanan maçta Beşiktaş BOA, BOTAŞ karşısında 18 sayı farkla kazandı. İlk yarıyı 35-30 geride kapatan siyah-beyazlılar, ikinci yarıda üstünlüğü eline alarak mücadeleyi 83-65 kazandı.

Beşiktaş’ta Fasoula 29 sayıyla takımın en skorer ismi oldu.

FENERBAHÇE OPET EVİNDE ZORLANMADI

Fenerbahçe Opet ise Metro Enerji Salonu’nda Emlak Konut’u ağırladı. İlk yarıyı 34-29 önde geçen sarı-lacivertliler, üçüncü periyotta farkı açarak parkeden 71-53 galip ayrıldı. Fenerbahçe’de Emma Meesseman 16 sayıyla öne çıktı.

