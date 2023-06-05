Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu

Süper Lig'i 2. ve 3. sırada bitirmeleri kesinleşen Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu.

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu

Süper Lig'de 38. haftanın son maçları çarşamba günü yapılacak ve 2022-23 sezonu sona erecek.

Son haftada maçları öncesinde Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi'nde mücadele etmeleri kesinleşti.

Temsilcilerimiz gruplara kalabilmek için iki ön eleme ve bir play-off turu oynayacak.
Konferans Ligi'nde ilk maçlar 27 Temmuz tarihinde yapılacak.

Konferans Ligi'nde temsilcilerimiz muhtemel rakipleri de belli oldu. İşte o rakipler:

Petrocub (Moldova)

B36 Torshavn (Faroe Adaları)

Ararat-Armenia (Ermenistan)

Vojvodina (Sırbistan)

Luzern (İsviçre)

Gzira United (Malta)

Levadia Tallinn (Estonya)

Vorskla Poltava (Ukrayna)

Bohemians (Çekya)

Aarhus (Danimarka)

Dinamo Minsk (Beyaz Rusya)

Connah's Quay (Galler)

Milsami Orhei (Moldova)

HB Torshavn (Faroe Adaları)

Europa FC (Cebelitarık)

Domzale (Slovenya)

Santa Coloma (Andorra)

Progres Niederkorn (Lüksemburg)

Beitar Jerusalem (İsrail)

Hammarby (İsveç)

Kalmar (İsveç)

Dinamo Batumi (Gürcistan)

Inter Club d'Escaldes (Andorra)

Crusaders (İrlanda)

Kauno Zalgiris (Litvanya)

Pogon Szczecin (Polonya)

Zalaegerszeg (Macaristan)

Kecskemeti (Macaristan)

Debrecen (Macaristan)

Sepsi (Romanya)

Gabala (Azerbaycan)

Borac Banja Luka (Bosna Hersek)

Sabah (Azerbaycan)

Ordabasy Shymkent (Kazakistan)

Aktobe (Kazakistan)

Celje (Slovenya)

Auda (Letonya)

Differdange 03 (Lüksemburg)

Torpedo Zhodino (Beyaz Rusya)

Öne Çıkanlar
Eyüpspor yaşattığını yaşadı, Bodrumspor finale çıktı!
Eyüpspor yaşattığını yaşadı, Bodrumspor finale çıktı!
İbrahim Kalın’ı MİT Başkanlığı’na bir adım daha yaklaştıran gelişme. Herkesin merak ettiği soru cevap buldu
İbrahim Kalın’ı MİT Başkanlığı’na bir adım daha yaklaştıran gelişme. Herkesin merak ettiği soru cevap buldu
Dev derbinin ilk 11'i belli oldu
Dev derbinin ilk 11'i belli oldu
Zafer Arapkirli'nin ilk derbi izlenimleri: Düğün hazırlığı erkenden başladı
Zafer Arapkirli'nin ilk derbi izlenimleri: Düğün hazırlığı erkenden başladı
Fenerbahçe'ye Galatasaray derbisi öncesi acı haber: Derbiye siyah pazubantla çıkılacak
Fenerbahçe'ye Galatasaray derbisi öncesi acı haber: Derbiye siyah pazubantla çıkılacak
AKP’nin manevi danışmanları kul hakkına girdiğinin farkında mı?
AKP’nin manevi danışmanları kul hakkına girdiğinin farkında mı?
Son Haberler
Emre Ulaş'tan bir bomba karikatür daha Güncel
Emre Ulaş'tan bir bomba karikatür daha
Karaciğer yağlanmasına şifa Sağlık
Karaciğer yağlanmasına şifa
Burak Yılmaz futbolu bıraktığını açıkladı Spor
Burak Yılmaz futbolu bıraktığını açıkladı
Bakanlık, 48 bin TL maaşlı personel alacak Güncel
Bakanlık, 48 bin TL maaşlı personel alacak
Erdek'te trafik kazasında araç takla attı, sürücü yaralandı Güncel
Erdek'te trafik kazasında araç takla attı, sürücü yaralandı
Terlemeye son veren bir yöntem Sağlık
Terlemeye son veren bir yöntem
Yusuf Tekin kimdir? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin hangi görevlerde bulundu? Keşfet
Yusuf Tekin kimdir? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin hangi görevlerde bulundu?