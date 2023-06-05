Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu

Süper Lig'de 38. haftanın son maçları çarşamba günü yapılacak ve 2022-23 sezonu sona erecek.

Son haftada maçları öncesinde Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi'nde mücadele etmeleri kesinleşti.

Temsilcilerimiz gruplara kalabilmek için iki ön eleme ve bir play-off turu oynayacak.

Konferans Ligi'nde ilk maçlar 27 Temmuz tarihinde yapılacak.

Konferans Ligi'nde temsilcilerimiz muhtemel rakipleri de belli oldu. İşte o rakipler:

Petrocub (Moldova)

B36 Torshavn (Faroe Adaları)

Ararat-Armenia (Ermenistan)

Vojvodina (Sırbistan)

Luzern (İsviçre)

Gzira United (Malta)

Levadia Tallinn (Estonya)

Vorskla Poltava (Ukrayna)

Bohemians (Çekya)

Aarhus (Danimarka)

Dinamo Minsk (Beyaz Rusya)

Connah's Quay (Galler)

Milsami Orhei (Moldova)

HB Torshavn (Faroe Adaları)

Europa FC (Cebelitarık)

Domzale (Slovenya)

Santa Coloma (Andorra)

Progres Niederkorn (Lüksemburg)

Beitar Jerusalem (İsrail)

Hammarby (İsveç)

Kalmar (İsveç)

Dinamo Batumi (Gürcistan)

Inter Club d'Escaldes (Andorra)

Crusaders (İrlanda)

Kauno Zalgiris (Litvanya)

Pogon Szczecin (Polonya)

Zalaegerszeg (Macaristan)

Kecskemeti (Macaristan)

Debrecen (Macaristan)

Sepsi (Romanya)

Gabala (Azerbaycan)

Borac Banja Luka (Bosna Hersek)

Sabah (Azerbaycan)

Ordabasy Shymkent (Kazakistan)

Aktobe (Kazakistan)

Celje (Slovenya)

Auda (Letonya)

Differdange 03 (Lüksemburg)

Torpedo Zhodino (Beyaz Rusya)