Beşiktaş ve Trabzonspor'un ilk 11'leri belli oldu. Dev finalde şaşırtan tercihler

Ziraat Türkiye Kupası final maçında Beşiktaş ve Trabzonspor kupayı müzelerine götürmek için kozlarını paylaşacak.
Saat 20.45'te Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşmanın başlamasına 1 saatten az bir zaman kala ilk 11'ler açıklandı.
İşte ilk 11'ler:
BEŞİKTAŞ
Mert; Svensson, Necip, Colley, Masuaku; Al-Musrati, Gedson, Salih, Ghezzal, Muçi, Muleka.
TRABZONSPOR
Uğurcan; Meunier, Mendy, Denswil, Eren; Berat, Umut; Visca, Bardhi, Fountas; Onuachu.
Beşiktaş'ta maça Ghezzal ile başlaması beklenen Serdar Topraktepe tercihini Rashica'dan yana kullandı
Trabzonspor'da ise Trezeguet'e şans vermesi beklenen Abdullah Avcı Fountas'ı tercih etti.
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