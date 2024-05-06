Beşiktaş yeni golcüsünü buldu

Bu sezon zirvenin bir hayli uzağında kalan Beşiktaş, yeni sezona güçlü bir şekilde girmeyi planlıyor.

Başkan Hasan Arat önderliğinde transfer için kollarını sıvayan Beşiktaş'ın gündemine sürpriz bir isim geldi.

GÜNDEM AKOR ADAMS

Fransız basınında geçen haberlere göre; Siyah-beyazlı ekip, Montpellier forması giyen 24 yaşındaki golcü Akor Adams'ı transfer etmek istiyor.

Bu sezon etkili bir performans ortaya koyan Akor'un radarına önemli kulüplerin girdiği aktarıldı.

DEĞERİ 10 MİLYON EURO

Montpellier'in Norveç temsilcisi Lillestrom'dan 4.5 milyon euro'ya kadrosuna kattığı Akor'un güncel piyasa değeri 10 milyon euro.

Bu sezon 31 maçta forma giyen Nijeryalı golcü, 10 gol atarken 2 asist yaptı.