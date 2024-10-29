Beşiktaş yenilince Sergen Yalçın coştu: Ne Galatasaray kaldı, ne de Arda Kardeşler

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasındaki derbide Galatasaray, konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. En yakın takipçisi Samsunspor ile 6 puanlık farkı koruyan lider Galatasaray, birer maçı eksik Fenerbahçe ve Beşiktaş'a 8 puan fark attı. Derbi sonrası hakem performansını eleştiren Sergen Yalçın'ın sözleri gündem oldu.

GALATASARAY'IN PAYLAŞIMINA "AŞAĞILIK" DEDİ

"Bu Arda Kardeşler isimli hakem tam bir felaket. Galatasaray'ın maç sonunda yaptığı paylaşım da aşağılık bir paylaşım."

"9 KİŞİ KALMALARI GEREKİYOR"

"Galatasaray'ın bugün 9 kişi kalması gerekiyordu. Sen kimsin kafana göre maç yönetiyorsun Arda Kardeşler?"

"ARDA KARDEŞLER VERİLİRSE, ORTALIK KARIŞIR"

"Arda Kardeşler'e güzel maç yönetti diyorlarya... Haftaya Beşiktaş'ın maçına versinler tekrar bakalım o maç bitiyor mu? İddia ediyorum o maç 90 dakika oynanmaz. Ortalık karışır..."