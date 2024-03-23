Beşiktaş yıktı geçti 49 sayı fark attı

Kaynak: Haber Merkezi / AA
Beşiktaş yıktı geçti 49 sayı fark attı
Beşiktaş Emlakjet; Pınar Karşıyaka karşısında şov yaptığı maçı 49 sayı farkla 115-66 kazandı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde; Beşiktaş Emlakjet fırtına gibi esiyor.

Dusan Alimpijevic yönetiminde önüne geleni deviren Siyah-Beyazlı ekibin son kurbanı Pınar Karşıyaka oldu.

Beşiktaş Emlakjet; BJK Emlakjet Salonu'nda konuk ettiği rakibini 49 sayı farkla 115-66 mağlup etti.

Bu sonuçla siyah-beyazlı takım, ligde 19. galibiyetini aldı. Pınar Karşıyaka ise 8. mağlubiyetini yaşadı.

Beşiktaş Emlakjet: 115 - Pınar Karşıyaka: 66
Salon: BJK Emlakjet
Hakemler: Mehmet Karabilecen, Ali Şakacı, Duhan Köyiçi
Beşiktaş Emlakjet: Mathews 16, Needham 25, Mitchell 9, Kerem Kuthan Konan 14, Delgado 5, Yağız Aksu, Allman 11, Yiğit Arslan 15, Berkan Durmaz 8, Samet Yiğitoğlu 10, Ahmet Ata Özbek 2
Pınar Karşıyaka: Jaylon Brown 10, Carey 3, Martin 13, Vittorio Brown 2, Kenan Sipahi 11, McCollum 14, Hakan Sayılı 2, Thomas Akyazılı, Deniz Kılıçlı 5, Mert Celep 6
1. Periyot: 30-12
Devre: 61-35
3. Periyot: 93-52

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