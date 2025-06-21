Beşiktaş yıldızını dünya devine vermedi

Hollanda devi Ajax'ın Beşiktaş'ın genç yıldızı Mustafa Erhan Hekimoğlu'nu transfer etmek için siyah beyazlıların kapısını çaldığı öğrenildi.

18 yaşındaki taksitler halinde ödenecek 9 milyon euroluk bonservis bedeli önerildi.

Beşiktaş, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in de kesinlikle satılmasını istemediği Mustafa Erhan için gelen bu teklifi kabul etmedi.

Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösterilen Hekimoğlu'nun Beşiktaş ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

Beşiktaş'ta geride kalan sezonda 32 maçta süre bulan Mustafa Erhan Hekimoğlu, 3 gol attı ve 2 asist yaptı.