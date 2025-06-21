Beşiktaş yıldızını dünya devine vermedi

Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş yıldızını dünya devine vermedi

Beşiktaş'ın genç yeteneği Mustafa Hekimoğlu için Hollanda'dan resmi teklif geldiği öğrenildi.

Hollanda devi Ajax'ın Beşiktaş'ın genç yıldızı Mustafa Erhan Hekimoğlu'nu transfer etmek için siyah beyazlıların kapısını çaldığı öğrenildi.

18 yaşındaki taksitler halinde ödenecek 9 milyon euroluk bonservis bedeli önerildi.

Beşiktaş, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in de kesinlikle satılmasını istemediği Mustafa Erhan için gelen bu teklifi kabul etmedi.

Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösterilen Hekimoğlu'nun Beşiktaş ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

Beşiktaş'ta geride kalan sezonda 32 maçta süre bulan Mustafa Erhan Hekimoğlu, 3 gol attı ve 2 asist yaptı.

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