Beşiktaş Yönetim Kurulu’nda görev dağılımı yapıldı

Beşiktaş Kulübü’nde bugün gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısının ardından görev dağılımı belli oldu. 29 Aralık Pazar günü yapılan olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığa seçilen Serdal Adalı ve yönetim kurulu üyeleri, TÜPRAŞ Stadyumu’ndaki Moda Merkezi’nde düzenlenen törenle mazbatalarını aldı.

YÖNETİMDE YENİ GÖREVLER

Mazbata töreninin ardından yönetim kurulu toplantısını gerçekleştiren Beşiktaş yönetimi, görev dağılımını açıkladı. Serdal Adalı başkanlığındaki yönetimde, ikinci başkan Hakan Daltaban, asbaşkanlar Murat Kılıç ile Kaan Kasacı, genel sekreter Uğur Fora ve sayman Çağatay Abraş oldu.

BEŞİKTAŞ’A HİZMET ETME ONURU

Beşiktaş’tan yapılan açıklamada, "Tarihimizin en yüksek katılımıyla gerçekleştirilen Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nda Beşiktaşımıza hizmet etme onurunu bize layık gören kıymetli Kongre Üyelerimize teşekkür ederiz" denildi. Ayrıca, mazbata törenine katılan Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk ve Kongre Divan Üyeleri’ne de teşekkür edildi.

İLK İCRAAT: ISRAF EDİLEN KURUŞLARIN HESABI SORULACAK

Beşiktaş yönetimi, mazbata töreninin ardından, camianın beklentilerine uygun bir şekilde Beşiktaş’ı daha güzel günlere taşımak amacıyla ilk yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi. Yönetim, seçim dönemi sırasında verdikleri sözlerin gereği olarak, kulüp kaynaklarının israfını sorgulama kararı aldı.

Açıklamada, "Beşiktaş’ın israf edilen her bir kuruşunun hesabını sormayı, yeni Yönetim Kurulu’nun ilk kararı olarak aldık ve kayıtlara geçirdik" ifadeleri kullanıldı. Ayrıca, kulüp adına yaşanan skandalların bir daha yaşanmaması için hukuki ve kurumsal adımlar atılacağı vurgulandı.

DENETİM ŞİRKETLERİYLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Beşiktaş yönetimi, son bir yılın detaylı incelenmesi ve araştırılmasına yönelik çalışmalara öncelik vereceklerini açıkladı. Dünyaca ünlü denetim şirketleriyle görüşmeler hızla ilerliyor ve bu sürecin bir hafta içinde nihayete erdirilmesi planlanıyor. Yönetim, hukuki her yolu kullanarak sorumlulardan hesap soracaklarını belirtti.

KURUMSAL ŞEFFAFLIK İLKE EDİLECEK

Beşiktaş yönetimi, önümüzdeki dönemde kulübün kurumsallaşması için şeffaf ve açık bir iletişim stratejisi izleyeceklerini duyurdu. Yönetim, Beşiktaş camiasını başarı dolu günlere yeniden kavuşturmak için tüm güçleriyle çalışacaklarını ifade etti.