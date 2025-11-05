Beşiktaş 31 Ekim tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda 2 yıl süreyle göreve seçilen yönetim kurulunun görev dağılımını KAP'a bildirdi.
Beşiktaş yönetiminin görev dağılımı şu şekilde:
Serdal Adalı (Yönetim Kurulu Başkanı)
Hakan Daltaban (Yönetim Kurulu Başkan Vekili)
Uğur Fora (Yönetim Kurulu Üyesi)
Murat Kılıç (Yönetim Kurulu Üyesi)
Melih Aydoğdu (Yönetim Kurulu Üyesi)
Miraç İltuğ Sungur (Yönetim Kurulu Üyesi)
Mete Düren (Yönetim Kurulu Üyesi)
Veysel Ahmet Çağlar (Yönetim Kurulu Üyesi)
Mustafa Kemal Turnacı (Yönetim Kurulu Üyesi)
Atakan Acar (Yönetim Kurulu Üyesi)
Ziya Fırat Gültekin (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
İbrahim Burak Aslanoğlu (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Tolga Kırgız (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Ömer Karabacak (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Volkan Dudu (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)