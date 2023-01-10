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Aboubakar Beşiktaş'a: Weghorst Manchester'a

Wout Weghorst'un ayrılığına hazırlanan Beşiktaş, Vincent Aboubakar ile görüşmelere başladı.

Haber Giriş: 10 Ocak 2023 Salı - 22:18
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Beşiktaş'a Aboubakar'dan iyi haber

Aboubakar Beşiktaş'a: Weghorst Manchester'a
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A Spor'da yer alan habere göre; Beşiktaş, Vincent Aboubakar'a 2.5 sene kontrat 2.5 milyon Euro yıllık ücret sözlü teklifte bulundu.

Aboubakar teklife sıcak baktığını Beşiktaş yönetimine iletti.

Al-Nassr'la sözleşme fesihten sonra Aboubakar ve Beşiktaş resmi boyuta geçecek. 

Aboubakar'la anlaşılması halinde Siyah - Beyazlı yönetim Weghorst'un transferine yeşil ışık yakacak.

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