Beşiktaş’a Aboubakar’dan sonra bir müjde daha. Transferi an meselesi

Düzenleme: Kaynak: Sabah
Beşiktaş’a Aboubakar’dan sonra bir müjde daha. Transferi an meselesi

Beşiktaş, Aboubakar’dan sonra kadroda düşünmediği bir yabancı oyuncuyla daha yolları ayırıyor. Gelen son bilgilere göre transfer kısa süre içinde gerçekleşebilir.

Kadroda düşünmediği yabancı oyuncuları göndermeye çalışan Beşiktaş, son olarak Aboubakar’ı Hatayspor’a gönderdi. Siyah beyazlıların hem kadroda düşünmediği hem de yüksek maaşı bulunan bir oyuncusunu daha gönderebileceği öğrenildi.

Sabah’ta yer alan habere göre Alexander-Oxlade Chamberlain için Eyüpspor devreye girdi. Hem oyuncuyla hem de siyah beyazlı yönetimle görüşen İstanbul ekibinin transferi sonuçlandırmaya çok yaklaştığı öğrenildi. İngiliz oyuncu, 3 kulüpten gelen teklifleri reddederek Ocak ayına kadar Beşiktaş forması giymek istedi. Ancak siyah beyazlı yönetim tecrübeli oyuncunun gitmesi için ısrarcı tavrını sürdürdü.

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Aboubakar'ın gidişiyle elinde 15 yabancısı kalan Beşiktaş, Amartey için de Kasımpaşa ile görüşmelerini sürdürüyor.

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