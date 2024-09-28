Beşiktaş'a bir kötü haber daha

Trendyol Süper Lig’in 7. hafta mücadelesinde Beşiktaş Kayserispor’a konuk olacak.

30 Eylül Pazartesi günü saat 20.00’de oynanacak olan mücadele öncesi siyah-beyazlılar acı haberi verdi.

Ajax maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıkan Al Musrati’nin sol uyluk üst iç adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiği duyuruldu.

Beşiktaş açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbol A Takımımızın 26 Eylül 2024 tarihinde UEFA Avrupa Ligi’nde Ajax ile oynadığı müsabakada, sol kasığında hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Al Musrati’nin Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde, sol uyluk üst iç adalesinde (adductor longus) gerilme ve ödem tespit edilmiştir.

Al Musrati’nin tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır"