Beşiktaş’a bir şok daha. Chamberlain sezonu kapattı

Siyah - Beyazlıların üzerindeki kara bulutlar bir türlü dağılmıyor.
Alanyaspor maçında sakatlanan Alex Oxlade-Chamberlain'den kötü haber geldi.
Beşiktaş Kulübü, Alanyaspor maçında sakatlanan Alex Oxlade-Chamberlain'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yayınladı.
Chamberlain'in uyluk arka adalesinde (Biceps femoris) tam kat yırtık tespit edildiği açıklandı.
Yaklaşık 5 ay sahalardan uzak kalacak yıldız futbolcu sezonu kapattı.
İŞTE BEŞİKTAŞ'TAN YAPILAN AÇIKLAMA:
Alex Oxlade-Chamberlain’in Sağlık Durumu Hakkında Bilgilendirme
Futbol Takımımızın Trendyol Süper Lig’de Corendon Alanyaspor’la oynadığı müsabakada sağ uyluk arka adalesinde hissettiği ağrı ve gerilme nedeniyle müsabakaya devam edemeyen oyuncumuz Alex Oxlade-Chamberlain’in Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde, uyluk arka adalesinde (Biceps femoris) tam kat yırtık tespit edilmiştir.
Alex Oxlade-Chamberlain’in tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.