Beşiktaş’a bir şok daha. Chamberlain sezonu kapattı

Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş’a bir şok daha. Chamberlain sezonu kapattı
Alanyaspor maçında 3 puan kaybeden Beşiktaş bu kez de yıldız oyuncusu Chamberlain'den gelen haberle sarsıldı.

Siyah - Beyazlıların üzerindeki kara bulutlar bir türlü dağılmıyor.

Alanyaspor maçında sakatlanan Alex Oxlade-Chamberlain'den kötü haber geldi.

Beşiktaş Kulübü, Alanyaspor maçında sakatlanan Alex Oxlade-Chamberlain'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yayınladı.

Chamberlain'in uyluk arka adalesinde (Biceps femoris) tam kat yırtık tespit edildiği açıklandı.

Yaklaşık 5 ay sahalardan uzak kalacak yıldız futbolcu sezonu kapattı.

İŞTE BEŞİKTAŞ'TAN YAPILAN AÇIKLAMA:

Alex Oxlade-Chamberlain’in Sağlık Durumu Hakkında Bilgilendirme

Futbol Takımımızın Trendyol Süper Lig’de Corendon Alanyaspor’la oynadığı müsabakada sağ uyluk arka adalesinde hissettiği ağrı ve gerilme nedeniyle müsabakaya devam edemeyen oyuncumuz Alex Oxlade-Chamberlain’in Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde, uyluk arka adalesinde (Biceps femoris) tam kat yırtık tespit edilmiştir.
Alex Oxlade-Chamberlain’in tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.

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