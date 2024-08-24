Beşiktaş'a dev stoper. Anlaşma tamam

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş'a dev stoper. Anlaşma tamam

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, 1.93'lük Alman stoper Felix Uduokhai için Augsburg ile anlaşmaya vardı.

Beşiktaş aradığı stoperi Almanya'da buldu...

Siyah-Beyazlı ekip Augsburg ile Felix Uduokhai konusunda anlaşmaya vardı. Sky Sports Almanya’nın haberine göre, Beşiktaş, 26 yaşındaki Uduokhai’yi zorunlu satın alma şartıyla kiralık olarak kadrosuna katacak. Kiralama bedeli ödenmeyecek ve gelecek sezondan itibaren 4-5 milyon euro civarında bir bonservis bedeli ödenecek.

Almanya’da daha önce 1860 Münih ve Wolfsburg formaları giyen Uduokhai, 2019 yılında Augsburg’a transfer olmuştu. Kariyeri boyunca toplam 251 maçta forma giyen 1.93’lük Alman futbolcu, 12 gol ve 1 asist kaydetti.

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