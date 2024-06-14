Beşiktaş'a Dortmund piyangosu

Almanya Bundesliga devi Borussia Dortmund'da Beşiktaş'ı sevindirecek bir haber yaşandı.

Bir süredir adı Beşiktaş ile anılan Mats Hummels, Dortmund'dan ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, takımın formasını 13 sezon giyen 35 yaşındaki Alman milli futbolcuya emekleri için teşekkür edildi ve kariyerinde başarılar dilendi.

Borussia Dortmund'da 2'şer Bundesliga ve Almanya Kupası, bir kez de Almanya Süper Kupası şampiyonluğu yaşayan Hummels, 2013 ile 2024'te ise UEFA Şampiyonlar Ligi finali oynadı.

BONSERVİSİ ELİNDE

Tecrübeli stoperin bonservisi elinde bulunurken, oyuncu kariyerine Avrupa'da devam etmek istiyor.

Beşiktaş, yıldız oyuncunun transferini imza parasıyla bitirme hedefinde.

Borussia Dortmund ile bu sezon 40 maça çıkan Alman futbolcu, 4 gol atarken 1 asist yaptı.