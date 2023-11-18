Beşiktaş'a eski golcüsü haber gönderdi. Menajeriyle iletişim kuruldu

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirecek olan Beşiktaş'a eski oyuncusu Wout Weghorst'tan haber geldi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Beşiktaş'a eski golcüsü haber gönderdi. Menajeriyle iletişim kuruldu

Bir yandan seçim heyecanının yaşandığı Beşiktaş'ta diğer taraftan da başkan adayları ara transfer döneminde alınacak oyuncular için çalışma yürütüyor. Tam da bu sırada Siyah-Beyazlılar'a eski yıldızından bir mesaj geldi.
ERKEN AYRILMIŞTI
Geçen sezon başında Burnley'den kiralanan, ancak ocak ayında Manchester United'dan gelen teklifi kabul edip ayrılan Wout Weghorst, Beşiktaş'a haber gönderdi. Son olarak gittiği Alman ekibi Hoffenheim'da mutsuz olan Hollandalı golcünün menajerinin, Siyah-Beyazlı kulüple iletişim kurduğu öğrenildi.
ABOUBAKAR DETAYI
Bu flaş öneri sonrasında kulüp yetkililerinin, konuyu değerlendirip Weghorst konusundaki kararı yeni yönetime bıraktığı ifade edildi. Vincent Aboubakar'ın, Arap kulüplerinden teklifler alması sonrasında Weghorst'un geri dönüş ihtimalinin bulunduğu gelen haberler arasında.
18 MAÇTA 9 GOL ATTI
Her fırsatta Beşiktaş taraftarını özlediğine yönelik açıklamalarda bulunan Weghorst, yarım dönemli Beşiktaş macerasında 18 maça çıkıp 9 gol ve 4 asistle oynamıştı. Başarılı oyuncu, Kara Kartal'dan erken ayrıldığı için Manchester United tazminat olarak Beşiktaş'a 3 milyon Euro ödemişti.

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