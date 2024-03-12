Beşiktaş'a FIFA'dan şok ceza. Bir bu eksikti

Hayal kırıklığı ile devam eden sezonda peş peşe alınan kötü sonuçlar Beşiktaş'ta moralleri sıfıra indirdi.

Teknik direktör Fernando Santos yönetimindeki Siyah-Beyazlılar'da, taraftarlar da gelecek adına kaygılı.

Tüm bu olumsuz tablonun yanında ekonomik sıkıntı da Beşiktaş'ta büyük sorun. Hasan Arat başkanlığındaki yönetim, sıkıntılara çözüm ararken bir de FIFA'dan gelen haberle sarsıldı.

Beşiktaş'a; Tyler Boyd davasından kötü haber geldi.

FIFA Uyuşmazlık Kurumu, Beşiktaş'ın Tyler Boyd'a 956 bin Euro ödemesi gerektiğine karar verdi.

Siyah-beyazlı kulüp yaptığı açıklama ile kararı duyurdu:

''12 Mart 2024 tarihinde tarafımıza tebliğ edilen FIFA The Dispute Resolution Chamber – DRC (FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulu ) kararına göre, Şirketimiz ile kontratını 4 Kasım 2022 tarihinde feshetmiş olan Profesyonel A Takım oyuncusu Tyler Boyd'a fesih tazminatı olarak 956.000 EUR'nun 4 Kasım 2022 tarihinden itibaren işleyecek yıllık 5% faizi ile birlikte ödenmesine karar verilmiştir. İlgili karara ilişkin hukuki süreç devam etmektedir.''

Beşiktaş; Tyler Boyd'u, Vitoria Guimaraes'ten 2.4 milyon Euro'ya transfer etmişti. 3 yıllık sözleşme imzalanan ABD'li futbolcu 35 maça çıktı, 2129 dakika sahada kaldı sadece 4 gol atabildi. Boyd bekleneni veremediği için Sivasspor ve Rizespor'a da kiralanmıştı.