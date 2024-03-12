Beşiktaş'a FIFA'dan şok ceza. Bir bu eksikti

Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş'a FIFA'dan şok ceza. Bir bu eksikti
Sıkıntılı bir dönemden geçen Beşiktaş, FIFA'dan gelen haberle sarsıldı.

Hayal kırıklığı ile devam eden sezonda peş peşe alınan kötü sonuçlar Beşiktaş'ta moralleri sıfıra indirdi.

Teknik direktör Fernando Santos yönetimindeki Siyah-Beyazlılar'da, taraftarlar da gelecek adına kaygılı.

Tüm bu olumsuz tablonun yanında ekonomik sıkıntı da Beşiktaş'ta büyük sorun. Hasan Arat başkanlığındaki yönetim, sıkıntılara çözüm ararken bir de FIFA'dan gelen haberle sarsıldı.

Beşiktaş'a; Tyler Boyd davasından kötü haber geldi.

FIFA Uyuşmazlık Kurumu, Beşiktaş'ın Tyler Boyd'a 956 bin Euro ödemesi gerektiğine karar verdi.

Siyah-beyazlı kulüp yaptığı açıklama ile kararı duyurdu:
''12 Mart 2024 tarihinde tarafımıza tebliğ edilen FIFA The Dispute Resolution Chamber – DRC (FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulu ) kararına göre, Şirketimiz ile kontratını 4 Kasım 2022 tarihinde feshetmiş olan Profesyonel A Takım oyuncusu Tyler Boyd'a fesih tazminatı olarak 956.000 EUR'nun 4 Kasım 2022 tarihinden itibaren işleyecek yıllık 5% faizi ile birlikte ödenmesine karar verilmiştir. İlgili karara ilişkin hukuki süreç devam etmektedir.''

Beşiktaş; Tyler Boyd'u, Vitoria Guimaraes'ten 2.4 milyon Euro'ya transfer etmişti. 3 yıllık sözleşme imzalanan ABD'li futbolcu 35 maça çıktı, 2129 dakika sahada kaldı sadece 4 gol atabildi. Boyd bekleneni veremediği için Sivasspor ve Rizespor'a da kiralanmıştı.

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