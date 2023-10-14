Beşiktaş'a Galatasaray maçı öncesi kötü haber. Sakatlığı açıkladılar

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş Eric Bailly'nin sakatlandığını duyurdu.

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig’de İstanbulspor ile oynadığı maçta ağrı hissederek müsabakaya devam edemeyen oyuncumuz Eric Bailly’in Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde kürek kemiği çevresi kas grubunda (rhomboid maj) spazm ve sağ uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Eric Bailly’in tedavisine sağlık ekiplerimizce devam edilmektedir" ifadelerine yer verildi.