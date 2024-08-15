Beşiktaş'a ikinci Aboubakar geldi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş'a ikinci Aboubakar geldi

Beşiktaş'ın yeni transferi Cher Ndour'un babasının Aboubakar ile benzerliği dikkat çekerken, fotoğraf sosyal medyada gündem oldu.

Siyah-beyazlılar, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Beşiktaş, PSG'den yıldız futbolcu Cher Ndour'u sezon sonuna kadar kiraladı.

20 yaşındaki merkez orta saha İstanbul'a geldi ve imzayı attı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Cher Ndour’un 2024-25 sezonu sonuna kadar Kulübümüze geçici transferi hususunda Paris Saint Germain kulübüyle anlaşmaya varılmıştır.

Cher Ndour’a Beşiktaş ailesine hoş geldin diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Genç yıldız, Beşiktaş'ta 73 numaralı formayı giyecek.

BEŞİKTAŞ'A İKİNCİ ABOUBAKAR GELDİ
Yeni transfer Cher Ndour'un babasının Vincent Aboubakar ile olan benzerliği sosyal medyada gündem oldu.

Beşiktaş taraftarı, ilk başta fotoğraftaki kişinin Aboubakar olduğunu zannederek, 'Ne kadar kilo almış' 'Aboubakar'a ne olmuş böyle' yorumlarını yaptı.

Ancak gerçek sonradan ortaya çıktı.

Fotoğraftaki kişinin Cher Ndour'un babası olduğu anlaşıldı.

Kullanıcılar, 'Beşiktaş'a ikinci Aboubakar geldi' yorumlarını yaptı.

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