Beşiktaş'a müjde! Hollanda ve İspanya'dan 2 talibi var

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Beşiktaş'a müjde! Hollanda ve İspanya'dan 2 talibi var

Beşiktaş'ın kadroda düşünmediği isimlerden Jean Onana'ya Hollanda ve İspanya'dan iki takımın resmi teklif yapma hazırlığında olduğu belirtildi.

Beşiktaş'ta forma şansı bulmakta zorlanan Jean Onana, yaz transfer döneminin bitimine kısa süre kala takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

Geçtiğimiz sezonu Genoa'da kiralık geçiren Kamerunlu oyuncu, İtalyan ekibinde beklenen etkiyi yaratamadı ve satın alma opsiyonu kullanılmadı.

Africa Foot'un haberine göre; Hollanda ekibi FC Twente oyuncunun transferi için devrede ve futbolcunun menajeriyle ilk temaslar kuruldu. Ayrıca İspanya'dan Girona da orta saha arayışında Onana'yı listesine ekledi.

Piyasa değeri 1,8 milyon euro olan Kamerunlu futbolcu için Beşiktaş, bu rakama yakın bir bonservis bedeli talep ediyor.

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