Beşiktaş'a Paulista müjdesi. Geleceği tarih belli oldu

Bu sezon inişli çıkışlı bir performans sergileyen Beşiktaş’ta transfer çalışmaları hız kazandı.

PAULISTA İLE MUTLU SON

Hollandalı teknik adam Giovanni van Bronckhorst yönetiminde yeni bir yapılanmaya giden siyah-beyazlılar ilk transferinde sona geldi.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano’nun haberine göre Beşiktaş yönetimi bir süredir görüşme halinde olduğu Gabriel Paulista ile anlaşmaya vardı.

Birkaç gün içerisinde İstanbul’a gelecek olan Brezilyalı stoper sağlık kontrollerinden geçtikten sonra imzayı atacak.

2 MİLYON EURO MAAŞI VAR

Bonservissiz bir şekilde takıma katılacak olan 33 yaşındaki yıldızın 2 milyon euro civarında bir maaş alacağı belirtildi.

PERFORMANSI

Bu sezon 24 maçta forma giyen Paulista gol ya da asist kaydedemedi.