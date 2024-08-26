Beşiktaş'a piyango vurdu. İki talip birden

Beşiktaşlı futbolcu Alex Oxlade-Chamberlain için heyecan verici bir gelişme yaşandı.

Sercan Dikme’nin haberine göre, Premier Lig ekibi Brentford ve Hollanda Ligi ekibi Ajax, İngiliz oyuncuyu kadrolarına katmak istiyor. İki kulüp de Chamberlain ile görüşmelere başlamış durumda.

Ancak Beşiktaş cephesinde durum farklı. Geçtiğimiz sezon Beşiktaş’a transfer olan ve sakatlıklar nedeniyle kadro dışı kalan yıldız futbolcu, Giovanni van Bronckhorst’un yeni sezon kadro planlamasında düşünülmüyor.

Chamberlain, Beşiktaş formasıyla 30 maçta 4 gol ve 1 asistle performans sergiledi.