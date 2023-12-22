Beşiktaş'a sürpriz isim. Kimse beklemiyordu

Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş'a sürpriz isim. Kimse beklemiyordu
Beşiktaş'ta Rıza Çalımbay'la Alanyaspor maçı sonrası yolların ayrılmasının ardından Siyah - Beyazlı takımın başına kimin geçeceği belli oldu.

Beşiktaş'ta Alanyaspor yenilgisiyle faturanın kesildiği Rıza Çalımbay'ın ayrılığı sonrası Hatayspor mücadelesine takımın başında kimin çıkacağı belli oldu.

Herkes altyapının başındaki isim olan Mehmet Ekşi'yi beklerken Siyah Beyazlı yönetimin flaş bir karara imza attığı ortaya çıktı.

beINSPORTS'un haberine göre, Beşiktaş'ı Hatayspor maçına Serdar Topraktepe hazırlayacak.

Hatayspor maçına takımın başında çıkacak olan 47 yaşındaki Serdar Topraktepe an itibarıyla U19 takımının teknik direktörlük görevini sürdürüyor.

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