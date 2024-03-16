Beşiktaş'ı Rashica yaktı. Böyle son görülmedi

Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş'ı Rashica yaktı. Böyle son görülmedi
Beşiktaş'ın, Antalyaspor'a 2-1 yenildiği maça son saniyede Rashica'nın kullandığı penaltı damga vurdu.

Beşiktaş ve Antalyaspor arasındaki çekişmeli maç, son dakikalarda yaşanan olağanüstü bir gelişmeyle sonuçlandı.

Maçın bitimine kısa bir süre kala 2-1 geride olan Beşiktaş’ta, kaleci Mert Günok’un uzatma dakikalarında katıldığı bir kornerde kafa vuruşu, savunmadan sekti.

Beşiktaşlı oyuncular, bu anda penaltı beklerken, hakem Burak Pakkan VAR uyarısıyla pozisyonu inceledi ve Beşiktaş’a 90+10’da penaltı verdi.

Milot Rashica’nın penaltı vuruşuyla skor 2-2’ye geldi.

Ancak Antalyasporlu oyuncular ve kaleci Helton, penaltı kararına itiraz etti.

Hakem Pakkan, Rashica’nın penaltı atışında topa iki kez dokunduğunu belirterek penaltıyı iptal etti ve Antalyaspor maçı 2-1 kazanarak sahadan galibiyetle ayrıldı.

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