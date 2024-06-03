Beşiktaş'ı şok eden karar. Yönetim köşeye sıkıştı

Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi sıkıntı büyük. Bir yandan hoca arayışını sürdüren Siyah-Beyazlı idareciler diğer taraftan da takıma yapılacak takviyeler konusunda yoğun bir çaba harcıyor. Ancak asıl baş ağrıtan konu ise iç transferde yaşanıyor.

Yeni sezonda kesinlikle kadroda düşünülmeyen isimlerin başında gelen Vincent Aboubakar, "Kendine kulüp bul" talimatına rağmen hiç oralı olmuyor.

Siyah-Beyazlı kulüpten yıllık 3.5 milyon Euro kazanan ve 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Kamerunlu futbolcu, kendisine gelen teklifleri ücreti düşük diye gündemine dahi almadı.

Son olarak Spartak Moskova'ya da olumsuz yanıt veren Aboubakar'ın, gerekirse bir sezon oynamamayı göze aldığı, takımdan ayrılmayı düşünmediği öğrenildi.