Samsunspor beraberliği sonrası zirve yarışında geriye düşen Beşiktaş, ara transfer dönemine yoğunlaşmış durumda. Siyah-beyazlı yönetim, kadrodaki eksikleri gidermek adına çalışmalarını hızlandırırken gündeme sürpriz bir isim geldi.

Asbaşkan Murat Kılıç, transfer komitesiyle toplantı yaptıklarını belirterek, “Güçlendirilmesi gereken bölgeleri biliyoruz. Ara transfer döneminde bu eksikleri tamamlayacağız.” ifadelerini kullanmıştı.

Teknik direktör Sergen Yalçın’ın özellikle sol kanat bölgesine takviye talep ettiği öğrenildi.

RAMON SOSA İLK SIRADA

Beşiktaş’ın transfer listesinin başında, Palmeiras’ta forma giyen 26 yaşındaki Ramon Sosa bulunuyor.

Hem sağ hem sol kanatta oynayabilen Sosa için siyah-beyazlı kurmayların ocak ayında Brezilya ekibiyle resmi görüşmelere başlaması bekleniyor.

Palmeiras, Sosa’yı sezon başında Nottingham Forest’ten 12.5 milyon euro bedelle kadrosuna katmıştı.