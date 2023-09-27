Beşiktaş'ın Adana Demirspor maçı ilk 11'i belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Beşiktaş, Adana Demirspor ile karşı karşıya geliyor.
Siyah Beyazlılar ve Mavi Siyahlılar, Avrupa maçları nedeniyle 3. haftada karşı karşıya gelmemişti.
Trabzonspor mağlubiyeti hariç ligde kayıp yaşamayan Beşiktaş, Akdeniz ekibi karşısına mutlak üç puan için çıkacak.
Adana temsilcisi ise son olarak Kasımpaşa'ya mağlup olmuştu.
Öte yandan karşılaşmanın ilk 11'i de belli oldu;
Adana Demirspor: Vedat, Svensson, Gravillon, Semih, Abdurrahim, Dorukhan, Emre, Yusuf Sarı, Belhanda, Nani, Niang.
Beşiktaş: Mert, Rosier, Necip, Colley, Masuaku, Salih, Amir, Chamberlain, Cenk Tosun, Ghezzal, Aboubakar