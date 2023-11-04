Beşiktaş'ın Antalyaspor kadorsu belli oldu. Sürpriz Aboubakar kararı

Süper Lig’in 11. Haftasında yarın Antalyaspor’a konuk olacak Beşiktaş’ta kamp kadrosu açıklandı.
Siyah-Beyazlılar'ın kadrosunda sakatlıkları bulunan Daniel Amartey, Omar Colley, Arthur Masuaku Rachid Ghezzal yer almazken, Tayyip Talha Sanuç kadroya dahil edildi.
Öte yandan yaşadığı ateşli hastalık nedeniyle geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılan Vincent Aboubakar'da kadroya dahil edilmedi.
Beşiktaş'ta ayrıca uzun süreli sakatlığı bulunan Emrecan Uzunhan da kafileye dahil edilmedi.
Siyah-beyazlı ekipte kırmızı kart cezası bulunan Amir Hadziahmetovic de kadroda yer almadı.
TAYYİP TALHA AÇIKLAMASI
Öte yandan Beşiktaş, kadroya alınana Tayyip Talha için "Uzun süre sahalardan uzak kalan futbolcumuz Tayyip Talha Sanuç, geri dönüş sürecinin yaklaşması sebebiyle takımımızla birlikte Antalya kafilesinde yer almıştır. Tayyip Talha Sanuç maç kadrosunda yer almayacaktır." açıklaması yaptı.