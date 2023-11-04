Beşiktaş'ın Antalyaspor kadorsu belli oldu. Sürpriz Aboubakar kararı

Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş'ta Daniel Amartey, Omar Colley, Arthur Masuaku,Rachid Ghezzal, Amir Hadziahmetovic, Emrecan Uzunhan ve Aboubakar kadroda yer almadı.