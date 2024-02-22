Beşiktaş'ın Avrupa'daki rakibi Montpellier

Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş'ın Avrupa'daki rakibi Montpellier
Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası çeyrek finalinin ilk maçında Fransa'nın Lattes Montpellier takımını konuk edecek.

BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde gerçekleşecek karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Maç FIBA YouTube kanalından canlı yayınlanacak.

Siyah-beyazlı takım, son 16 turunda Fransız ekibi Tango Bourges Basket ile eşleşti. Ev sahibi olduğu maçı 83-74 kazanan Beşiktaş, deplasmanda 79-76 yenilmesine rağmen sayı farkıyla çeyrek finale çıktı.

Lattes Montpellier ise bir önceki turda İtalyan ekibi BDS Dinamo Sassari ile oynadı. Fransız ekibi, iki maçı da galip bitirerek Beşiktaş'ın çeyrek finaldeki rakibi oldu.

Çeyrek finalin rövanş maçı, 29 Şubat Perşembe günü TSİ 22.00'de Fransa'da yapılacak.

İlgili Haberler
Beşiktaş deplasmanda kazandı
Beşiktaş deplasmanda kazandı
Beşiktaş’ta şüpheli ölüm: Cinayet mi intihar mı?
Beşiktaş’ta şüpheli ölüm: Cinayet mi intihar mı?
Aboubakar Tugay Kerimoğlu'nu bile çıldırttı: Beşiktaş onun oyuncağı değil
Beşiktaş ve Galatasaray'da alarm! Tam 12 futbolcu tehlikede
Beşiktaş'ın Asbaşkanı Onur Göçmez Bandırmaspor'dan istifa etti
Beşiktaş'ın Asbaşkanı Onur Göçmez Bandırmaspor'dan istifa etti
Son Haberler
İşte Malta eriğinin inanılmaz yararları Şifalı Bitkiler
İşte Malta eriğinin inanılmaz yararları
Emekli maaşıyla neler almış neler! Değerini duyanlar şaşırıyor Gündem
Emekli maaşıyla neler almış neler! Değerini duyanlar şaşırıyor
Ünlü süpermarket kepenk indiriyor. Gerekçe ne iflas ne de konkordato Dünya
Ünlü süpermarket kepenk indiriyor. Gerekçe ne iflas ne de konkordato
Kalp damarlarını silip süpüren meyve ortaya çıktı. Bu meyveyi tüketince kolesterol dibi görüyor Sağlık
Kalp damarlarını silip süpüren meyve ortaya çıktı. Bu meyveyi tüketince kolesterol dibi görüyor
Fatih Portakal canlı yayında Devlet Bahçeli'ye ateş püskürdü. Elindeki poşeti gösterip 'Sanki yapabilecek' dedi Gündem
Fatih Portakal canlı yayında Devlet Bahçeli'ye ateş püskürdü. Elindeki poşeti gösterip 'Sanki yapabilecek' dedi
Isıramadığın eli öp başına koy atasözünün anlamı nedir? Atasözleri ve Deyimler
Isıramadığın eli öp başına koy atasözünün anlamı nedir?
Ortalama evlilik yaşı 22 yılın zirvesinde Ekonomi
Ortalama evlilik yaşı 22 yılın zirvesinde