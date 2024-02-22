Beşiktaş'ın Avrupa'daki rakibi Montpellier

BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde gerçekleşecek karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Maç FIBA YouTube kanalından canlı yayınlanacak.

Siyah-beyazlı takım, son 16 turunda Fransız ekibi Tango Bourges Basket ile eşleşti. Ev sahibi olduğu maçı 83-74 kazanan Beşiktaş, deplasmanda 79-76 yenilmesine rağmen sayı farkıyla çeyrek finale çıktı.

Lattes Montpellier ise bir önceki turda İtalyan ekibi BDS Dinamo Sassari ile oynadı. Fransız ekibi, iki maçı da galip bitirerek Beşiktaş'ın çeyrek finaldeki rakibi oldu.

Çeyrek finalin rövanş maçı, 29 Şubat Perşembe günü TSİ 22.00'de Fransa'da yapılacak.