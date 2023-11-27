Beşiktaş'ın Avrupa'daki rakibi Panathinaikos

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası E Grubu'nda lider durumda bulunan Beşiktaş yarın Yunanistan'da Panathinaikos ile karşılaşacak.

KAYNAK: AA
Beşiktaş'ın Avrupa'daki rakibi Panathinaikos

Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası E Grubu 6. ve son hafta maçında 28 Kasım Salı (yarın) Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile karşılaşacak.

BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde yapılacak maç saat 19.00'da başlayacak.

Siyah-beyazlı ekip, gruptaki 5 maçta aldığı 4 galibiyetle liderlik koltuğunda oturuyor. Gruptan çıkmayı garantileyen Beşiktaş, liderliğini koruyarak play-off turunda kura avantajını elde etmek için Panathinaikos karşısına çıkacak.

Panathinaikos ise 3 galibiyetle 4 takımın olduğu grupta 3. sırada bulunuyor.

İki takım arasında Yunanistan'da yapılan ilk maçı Beşiktaş 71-62 kazanmıştı.

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