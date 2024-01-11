Beşiktaş'ın Bakasetas planı ortaya çıktı

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Beşiktaş'ın Bakasetas planı ortaya çıktı
Beşiktaş Yönetimi, ara transfer döneminde teknik direktör Fernando Santos’un istekleri doğrultusunda takımı güçlendirme peşinde. Bu kapsamda Trabzonspor’un Yunan oyuncusu Bakasetas listenin ilk sırasına çıktı.

Siyah-beyazlılar, Bakasetas’ın sözleşmesini yenilemeyi reddeden Karadeniz ekibine henüz resmi bir teklif götürmedi.

Yönetimin, Trabzonspor dışında başarılı oyuncuyla da herhangi bir görüşme yapmadığı ortaya çıktı.

Trabzonspor 1.5 milyon euro karşılığında Bakasetas’ı ara transferde satmaya hazır.

Siyah-Beyazlılar ise sözleşmesi 5 ay sonra sona ereceği için bu rakamı vermeye istekli değil.

Beşiktaş’ın Yunan futbolcuyu bedava transfer etmek için plan yaptığı ve bu yüzden sezon sonunu beklediği belirtildi.

17 MAÇTA 5 GOL, 2 ASİST

Bu sezon Trabzonspor formasıyla 17 resmi maçta görev alan Anastasios Bakasetas bu maçlarda 5 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

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