Beşiktaş'ın başına geçeceği iddia edilen Ertuğrul Sağlam konuştu

Kaynak: DHA
Beşiktaş'ın başına geçeceği iddia edilen Ertuğrul Sağlam konuştu
Adı Beşiktaş ile anılan teknik direktör Ertuğrul Sağlam, önceliğinin Kocaelispor olduğunu açıkladı.

Kocaelispor’un başarılı teknik adamı Ertuğrul Sağlam, Beşiktaş ile ilgili çıkan haberlere sosyal medyadan cevap verdi.
Sağlam, Kocaelispor’un kendisi için tek öncelik olduğunu vurgulayarak, “Beşiktaş bizim için her zaman farklı ve özel bir yerde duruyor. Ama şimdilik Kocaelispor ile güvendiğimiz, seçtiğimiz yola devam ediyoruz. Birkaç hafta önce Azerbaycan Milli Takımı ile ilgili de aynı durum olmuştu. Gösterdiğiniz ilgi, kibarlık ve güzel mesajlar için minnettarım. Tek hedefimiz Kocaelispor” dedi.

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