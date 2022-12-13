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Josef de Souza'dan flaş karar

Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Josef de Souza açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 13 Aralık 2022 Salı - 19:42
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Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Josef de Souza'dan flaş karar

Josef de Souza'dan flaş karar
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Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Josef de Souza, Türkiye'de kalıp kalmama konusundaki kararını verdi.

Tecrübeli oyuncu TRT Spor'da katıldığı programda şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul'daki hemen takımın ilgisi vardı. Resmi teklifi ise Beşiktaş verdi. Benim de içimden geçen Beşiktaş'a gelmekti. Çok ciddi ve önemli bir proje sunuldu. Hemen Beşiktaş'la görüşmeye başladık. Tanrıya şükürler olsun. Hayatımda aldığım en iyi karardı.

Fiziksel olarak güçlenmem gerekiyor. Yakın zamanda yüzde 100 hazır olacağım. Hocamla da konuştum. Bilgisi var. Benim oynamaya ihtiyacım var. Kulübün bana ihtiyacı var. Tekrar söylüyorum. Çok iyi çalışıyorum ve fazla idman yapıyorum. Şu an iyi durumdayım. En kısa zamanda yüzde 100 olarak takıma döneceğim.

Performans düşüklüğü fiziksel. Ameliyattan döndüm. Ameliyat dönüşü kendimi çok erken iyi hissetmeye başladım. Bu ağrıları hissetmiyordum. Hazır olduğumu düşünüyordum. Sürekli oynamak isteyen bir oyuncuyum. Ancak ameliyat sonrası ağrılarım artmaya başladı sonra. Fiziksel olarak üstünlük kuramamaya başladım. En son Galatasaray maçında iğneyle oynadım. Takımının yanında olmak istedim.

Ankaragücü maçından sonra söylediklerim yoğun duygular içinde yaptığım açıklamalardı. Süreç zordu. Yaşadıklarım zordu. Sonrasındaki ceza alma durumum beni gerçekten duygusal olarak üzmüştü. Tam olarak dediğim şeyler psikolojik ve duygusal açıklamalardı. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Evim gibi. Türkiye benim evim gibi. Ailem burada çok mutlu. Çocuğum olacak. Çocuklarım burada yaşıyor. Gerçekten benim için Türkiye evim gibi. Kalmak istiyorum. Taraftarları seviyorum. Beşiktaş'ı seviyorum. Beşiktaş'ın bana verdiklerinden çok teşekkür ediyorum."

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Poyraz
13.12.2022 19:49
Fenere gelincede hayatının en iyi kararını verdiğini söylemiştin para para para  
 
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