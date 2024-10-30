Beşiktaş’ın çok konuşulacak Arda Kardeşler talebi ortaya çıktı. Derbiden 1 ay önce ilettiler

Beşiktaş, 2-1 kaybettikleri Galatasaray derbisi sonrası çok sert bir açıklama yaptı. Açıklamada tartışmalı kararlar ile tepki çeken Arda Kardeşler’in hakemliği bırakmasını istedikleri kaydedildi. Hakem yorumcuları, Kardeşler’in kötü bir maç yönettiği üzerinde anlaşırken, sosyal medyada da hem Beşiktaşlı hem de Galatasaraylı taraftarlar hakeme tepki gösterdi.

BEŞİKTAŞ’IN DERBİ ÖNCESİ TALEBİ ORTAYA ÇIKTI

Milliyet gazetesinden Cengiz Malgır’ın haberine göre, Beşiktaş’ın derbiden 1 ay önce MHK’ye ilettiği talep ortaya çıktı. Söz konusu talepte Galatasaray derbisini yöneten Arda Kardeşler’in de aralarında olduğu 6 hakemin Beşiktaş maçlarını yönetmemesi istendi.

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun 25 Eylül’de Kulüpler Birliği’nin daveti ile yapılan sunum sonrası iletilen talep dikkate alınmadı ve Galatasaray-Beşiktaş derbisine Arda Kardeşler atandı.

Beşiktaş’ın yöneticileri MHK ile yapılan toplantıda tecrübeli hakemler yerine genç hakemlerin Beşiktaş maçlarını yönetmesini isteyerek “Bize yetenekli genç hakemleri verin. Gençler hata yapar ama yanlış yapmazlar. Son derece yıpranmış ve kredisini tüketmiş olan eski hakemlere kesinlikle karşıyız” dediler.

Arda Kardeşler’in geçen sezon Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynana derbi maçında Fenerbahçe’nin savunmacısı Djiku’ya çıkarttığı tartışmalı kırmızı kartın bile Galatasaray-Beşiktaş maçına atanmasının önüne geçmemesi dikkat çekti.